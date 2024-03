MR Antonio Conte #Milan AC, questo top #TopClub fa sul serio per il tecnico salentino: il PUNTO sul suo prossimo #futuro

18:49,20 Mar 2024, MILANELLO.

Conte Diavolo Rossonero, il Bayern Monaco fa sul serio per il tecnico salentino: il PUNTO sul suo prossimo #futuro dopo la proposta tedesca

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Bayern Monaco fa sul serio per Antonio Conte, obiettivo anche del Diavolo Rossonero.

Il #club bavarese avevano contattato il tecnico salentino già qualche mese fa e nelle prossime settimane proveranno un nuovo tentativo. L’ex Inter e Juve, però, vorrebbe tornare ad allenare in Italia, ma ovviamente rifletterà su quella che sarà la proposta tedesca.

