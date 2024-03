MR Antonio Conte #Milan AC, l’opzione perde quota: TUTTI gli aggiornamenti sul tecnico

16:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Conte Diavolo Rossonero, l’opzione perde quota: TUTTI gli aggiornamenti sul tecnico, tra i candidati alla panchina rossonera

Tra i profili accostati alla panchina del Diavolo Rossonero in vista della prossima stagione c’è anche il nome di Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale italiana potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il futuro.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’opzione starebbe perdendo quota: ad oggi è infatti complicato abbinare Conte al Diavolo Rossonero per motivazioni differenti.

