MR Antonio Conte #Milan AC: l’ipotesi perde quota, l’allenatore valuta queste tre alternative per il futuro

15:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

L’ipotesi Conte Diavolo Rossonero comincia a perdere quota. Causa anche la volontà dell’allenatore che starebbe valutando queste tre ipotesi

La permanenza di Coach Pioli al Diavolo Rossonero è legata solo a certe condizioni, come una semifinale di UEFA Europa League. Conte ad oggi è lontano dalla panchina rossonera. Come riportato da Sportmediaset guarda al Bayern, Psg e alla Premier League.

L’alternativa più credibile a Coach Pioli se dovesse precipitare la stagione in questa seconda parte è Thiago Motta che potrebbe agevolare l’operazione Zirkzee su cui il Diavolo Rossonero sta facendo un pressing fortissimo.

