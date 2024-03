MR Antonio Conte #Milan AC, due pericoli per il Diavolo: a chi devono stare attenti i diavoli rossoneri. Il punto

12:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Conte Diavolo Rossonero, due pericoli per il Diavolo: a chi devono stare attenti i rossoneri. Il punto sul prossimo #futuro del tecnico

Antonio Conte è tra i principali candidati a prendere il posto di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero in estate, ma i rossoneri ovviamente non sono gli unici in corsa per il tecnico attualmente svincolato.

Secondo quanto riportato da Calcio#mercato.com, sono due i #club in particolare a cui il Diavolo deve prestare attenzione: da un lato il Bayern Monaco, che suscita un certo fascino, dall’altro il Napoli S.S.C., che potrebbe tornare alla carica in estate cercando di convincere il tecnico.

