MR Antonio Conte #Milan AC, Briatore esclude quella destinazione per l’ex Fc Internazionale, la dichiarazione ufficiale: «Non credo ci siano possibilità» #Intervista #News #Ultimora

22:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Conte Diavolo Rossonero, Briatore esclude quella destinazione per l’ex Inter: «Non credo ci siano possibilità». Tutte le dichiarazioni

Flavio Briatore, ex team manager della Benetton in Formula 1, ha commentato il possibile ritorno di Conte alla Juventus a Rai GR Parlamento. Ecco le sue parole sull’obiettivo della panchina dei Diavoli Rossoneri.

PAROLE – «Non so se Allegri resterà, ma sta facendo bene. Io spero che rimanga, è un gran professionista e tiene in piedi la baracca bene. Ci sono però allenatori bravi, come Thiago Motta per esempio, anche se credo preferisca il Psg. Conte? Non credo ci siano possibilità, ma mai dire mai. Penso che sarebbe una minestra riscaldata”».

