MR Antonio Conte #Milan AC, Alessio: «Ecco dove può allenare, lui ha questa preferenza»

15:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

A TuttoJuve.com lo storico vice di Conte, Alessio, ha detto la sua in esclusiva sul futuro dell’allenatore

Le parole a A TuttoJuve.com dello storico vice di Conte, Alessio, in esclusiva sul futuro dell’allenatore, accostato anche al Diavolo Rossonero:

LE PAROLE – «In una squadra che gli possa dare l’opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions, per cui l’augurio sarebbe di vederlo in un #club italiano o estero che possa competere per questo obiettivo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno. Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere. Accostamento a Juve, Diavolo Rossonero e Napoli? E’ un professionista e può andare ovunque. Ogni giorno viene accostato a Napoli, Diavolo Rossonero e Juventus, ma in realtà sono solo notizie giornalistiche e di vero ad oggi non c’è ancora nulla. Ora è presto, anche perché non prima di maggio sapremo dove andrà»

