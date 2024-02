Mr Ace interrogato dalla Procura FIGC dopo il gestaccio: ecco la sua spiegazione

Pubblicità

Tiene banco il caso Acerbi, dopo Roma-Inter e il gestaccio ai tifosi il difensore è stato ascoltato dalla Procura, cosa rischia e come andata



Novità importanti per quanto riguarda Francesco Acerbi. Secondo quanto riporta quest’oggi La Gazzetta Dello Sport, il difensore nerazzurro è stato ascoltato dalla Procura federale per il gestaccio (si parla di un dito medio) nei confronti di un gruppo di sostenitori avversari nel match Roma-Inter.

Pubblicità

Nelle immagini mostrare al centrale però, si potrebbe chiaramente udire il coro dei tifosi giallorossi «Acerbi devi morire» rivolto proprio al centrale. Quest’ultimo in ogni caso ha ammesso la propria colpa, scusandosi per l’accaduto e il comportamento. Inoltre, avrebbe anche citato la rivalità proprio tra la squadra della Capitale e la Lazio (suo ex club). Insomma, visto l’ammissione Acerbi si avvierà a patteggiare e per la colonna dell’Inter è molto probabile una “semplice” multa in arrivo.

Pubblicità

L’articolo Acerbi interrogato dalla Procura FIGC dopo il gestaccio: ecco la sua spiegazione proviene da Inter News 24.