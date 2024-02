Mr Ace infortunato: quante partite salterà

Dopo essere uscito al 63′ di Roma-Inter per un indurimento al polpaccio destro, oggi Francesco Acerbi si è sottoposto a esami strumentali per capire la portata del suo infortunio. Il comunicato del club parla di

“lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.

Tradotto, significa che il difensore nerazzurro salterà le prossime due partite in programma, quelle contro la Salernitana in Serie A (venerdì 16 febbraio) ma soprattutto l’Atletico Madrid in Champions League (martedì 20), nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale. Non ci sarà dunque l’atteso duello con Alvaro Morata, anche lui alle prese con un infortunio rimediato nell’ultima gara in campionato.

Acerbi proverà a recuperare per Lecce-Inter, 26a giornata di campionato in programma domenica 25 febbraio alle 18:00. Un suo recupero sarebbe importante anche in ottica Atalanta, l’atteso recupero a San Siro di tre giorni dopo, quello che priverà l’Inter dell’asterisco in classifica.

