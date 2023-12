Mr Ace: “In questo gruppo c’è una cosa fondamentale. Ronaldo il mio interista preferito”

Partita che vale il primato del girone di Champions League quella in programma questa sera a San Siro tra Inter e Real Sociedad. Come di consueto per ogni match casalingo, nel Matchday Programme del club nerazzurro è stato intervistato uno dei protagonisti della squadra di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi.

Al suo secondo anno in nerazzurro, Acerbi è diventato in poco tempo uno dei tanti leader dello spogliatoio: “Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me. Nella mia carriera il concetto di squadra è sempre stato importante, significa avere dei compagni con i quali lottare per raggiungere obiettivi comuni: si può vincere o perdere ma è fondamentale aiutarsi l’uno con l’altro e in questo gruppo è così“.

Una sfida che l’ex difensore della Lazio è riuscito ad affrontare a vincere, nonostante lo scetticismo generale al suo arrivo a Milano: “Mi è sempre piaciuto mettermi alla prova, sfidare i più forti, fin da bambino, così si cresce. Se dovessi dare un consiglio al ‘piccolo’ me? Gli direi di divertirsi in campo, di giocare con il sorriso ma allo stesso tempo di mettere il massimo impegno in quello che vuole fare: dedizione e umiltà sono fondamentali”.

Infine, il difensore ha svelato alcune sue preferenze: “Giocatore nella storia dell’Inter preferito? Il Fenomeno Ronaldo, era un piacere vederlo giocare. Cibo? Ne ho tanti, diciamo molto le lasagne, risotto alla parmigiana e allo zafferano, mi piace la pasta. Tatuaggio? Ho quasi tutti leoni, quindi credo che sia un leone”.