Mr Ace ed il gesto dopo Roma Fc Internazionale: la FIGC apre un indagine sull’ex AC Milan! Cos’è successo

Acerbi ed il gesto dopo Roma Inter: la procura della FIGC apre un indagine sull’ex difensore del Milan! Cos’è successo

Dopo Roma Inter di ieri sera è scoppiata la polemica attorno a Francesco Acerbi. Il motivo? Il dito medio rivolto dal difensore nerazzurro verso la tifoseria giallorossa, che lo aveva insultato e gli aveva augurato la morte al momento della sua uscita dal campo per infortunio.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la procura della FIGC ha voluto vederci chiaro sulla questione ed ha aperto un indagine su quanto accaduto con l’ex centrale del Milan. Il calciatore sarà ascoltato nei prossimi giorni in Via Campania e, nel caso in cui non dovesse patteggiare, andrebbe incontro a una squalifica.

