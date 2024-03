Mr Ace e Juan Jesus ascoltati oggi da Chinè: quando arriverà la decisione

12:18, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Acerbi e Juan Jesus ascoltati oggi da Chinè: quando arriverà la decisione della Procura Federale. Le ultime novità

Nella giornata di oggi Acerbi e Juan Jesus verranno ascoltati dal procuratore Chinè. Entrambi saranno in videoconferenza per esporre la propria versione dei fatti.

La decisione della Procura FIGC è attesa per l’inizio della prossima settimana, fra lunedì e martedì. L’Inter è in attesa.

