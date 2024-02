Mr Ace e il gestaccio ai tifosi della Roma: scoppia la recriminazione social! – NEWS

Acerbi ed il gestaccio rivolto ai tifosi della Roma dal difensore dell’Inter all’uscita dal campo: polemica sui social

Esplode la polemica sui social dopo Roma Inter, con protagonista Francesco Acerbi. Partita per nulla banale per l’autore del gol del vantaggio nerazzurro, per via del suo passato alla Lazio. La tifoseria giallorossa lo ha preso di mira per tutta la gara, fino al momento in cui è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al polpaccio.

Lì il terribile coro rivolto nei suoi confronti dai supporter rivali: «Devi morire». Il difensore nerazzurro, di tutta risposta, uscendo dal campo ha voluto replicare gli insulti mostrando il dito medio verso gli spalti.

