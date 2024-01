Moviola Vecchia Signora Juventina Frosinone Coppa Italia: gli episodi dubbi del match

Moviola Juve Frosinone Coppa Italia: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per i quarti della Coppa Italia 2023/24

La Juve ospita il Frosinone nel match valido per i quarti della Coppa Italia 2023/24. Sarà il fischietto di Sacchi a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Palermo. Quarto ufficiale sarà Tremolada. VAR La Penna e AVAR Aureliano. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE FROSINONE LIVE

1′ – FISCHIO D’INIZIO

9′ RIGORE PER LA JUVE – Miretti si incunea in area e viene atterrato da due giocatori del Frosinone. L’arbitro indica subito il dischetto. Il VAR conferma la sua decisione.

11′ GOL MILIK – Il polacco spiazza Cerofolini dal dischetto e porta in vantaggio la Juve.

20′ Ammonito Locatelli – Il primo giallo del match lo prende il centrocampista della Juve che entra in ritardo, in scivolata, su Mazzitelli. L’intervento, per Sacchi, merita la sanzione.

32′ Ammonito Kostic – Intervento in scivolata su Okoli e secondo giallo nelle file della Juve

38′ DOPPIETTA MILIK – Stupenda azione partita dal polacco che sventaglia sulla sinistra per McKennie, il centrocampista controlla, si accentra, rimette la palla sul secondo palo dove trova l’attaccante che, tutto solo, controlla di petto e infila col sinistro. Rete regolare.

45′ Concesso 1 minuto di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 46′.

FINE PRIMO TEMPO

48′ TRIPLETTA MILIK – Errore di Cerofilini e della difesa del Frosinone, Locatelli ruba palla e serve il polacco che non deve far altro che mettere dentro. Rete regolare.

58′ GOL ANNULLATO A MILIK – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Miretti tira al volo dal limite e il polacco devia verso la porta. Dopo il check del VAR la rete viene annullata per fuorigioco.

61′ GOL YILDIZ – McKennie inventa un cross al bacio per l’attaccante che tira al volo e firma il poker della Juve. Rete regolare.

73′ Ammonito Gatti – Giallo al difensore che colpisce Romagnoli in volto nel tentativo di eseguire una rovesciata in area di rigore avversaria.

90′ Concessi 3 minuti di recupero – Il match si concluderà al 93′.

FINE PARTITA

