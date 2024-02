Moviola Signora Juve Udinese: gli episodi dubbi del match

Moviola Juve Udinese: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24

La Juve ospita l’Udinese nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Abisso a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Mastrodonato. Quarto ufficiale sarà Giua. VAR Marini e AVAR Aureliano. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE UDINESE LIVE

1′ Fischio d’inizio. Cominciata la sfida.

10 Ammonito Ehizebue – Il giocatore dell’Udinese colpisce Chiesa in ritardo alle spalle. Si becca il primo cartellino giallo del match.

22’Scontro tra Milik e Okoye nell’area dell’Udinese – Il portiere esce coi pugni per anticipare l’attaccante e lo sfiora, per l’arbitro è tutto buono.

25′ GOL GIANNETTI – Alex Sandro respinge malamente un cross di Samardzic calciato direttamente da calcio di punizione, la palla arriva al giocatore dell’Udinese che deve solo spingere in rete. Gol regolare.

38′ Ammonito Bremer – Il primo giallo nelle file della Juve lo prende il difensore brasiliano che stende Samarzdic.

45′ Assegnati 2 minuti di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 47′.

INTERVALLO

