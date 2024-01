Moviola Salernitana Vecchia Signora Juventina: gli episodi dubbi del match

Moviola Salernitana Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/24

La Juve è ospite della Salernitana nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Ghersini a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Dei Giudici. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Zufferli. L’arbitro al VAR Aureliano sarà coadiuvato dall’assistente al VAR Sacchi. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE SALERNITANA LIVE

1′ Yildiz subito pericoloso in area Salernitana; ruba palla a Daniliuc e innesca un corpo a corpo con il difensore in area di rigore. Va giù sul contatto, per l’arbitro non c’è nulla, scintille con Maggiore che gli dice di alzarsi, si riparte con una rimessa dal fondo per i padroni di casa.

