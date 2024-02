Moviola Roma-Fc Internazionale, bocciato Guida e dubbi sul gol di Mr Ace: «Lo vede anche»

Moviola Roma-Inter- bocciatura piena per l’arbitro Guida e dubbi sul gol messo a segno da Acerbi contro i giallorossi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport contesta il primo dei 4 gol messi a segno dall’Inter contro la Roma, evidenziando come irregolare la rete di Acerbi a causa della posizione di Thuram.

Palese l’interferenza dell’attaccante su Rui Patricio, preoccupato dall’evitare il contatto con l’attaccante. Guida la rivede al Var ma non basta evidentemente e allora si prende un 5 secco in pagella.

