Moviola Rennes AC Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Rennes Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24

Il Milan affronta il Rennes, nel match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Joao Pinheiro, coadiuvato dai due assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR Tiago Martins e Helder Malheiro, il quarto uomo sarà João António Ferreira Gonçalves. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. RENNES MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Rennes Milan.

11′ Gol Bourigeaud – Bennacer spreca il contropiede regalando palla al Rennes. Ripartono i francesi, con D. Doué che trova centralmente Santamaria. Tocco corto per Bourigeaud: Musah chiude in ritardo, lui pesca l’angolino con un destro ad incrociare. Gol regolare.

22′ Gol Jovic – Il Milan la pareggia con la rete di Jovic. Reijnders spacca in due centrocampo e difesa del Rennes, allarga per Theo Hernandez che confeziona un cross al bacio per Jovic: di testa indisturbato fulmina Mandanda. Gol regolare.

46′ Kalimuendo a terra in area, chiesto il rigore – Protesta il Rennes per un contatto Musah Kalimuendo nell’area del Milan. Nessun rigore, è stato l’attaccante dei francesi a cominciare.

52′ Rigore Rennes – Kjaer cerca di anticipare Terrier ma lo atterra in area. Per l’arbitro è calcio di rigore. Ammonito per proteste il difensore.

54′ Doppietta Bourigeaud – Maignan intuisce ma non riesce ad arrivarci. Torna avanti il Rennes. Gol regolare.

The post Moviola Rennes Milan: gli episodi dubbi del match appeared first on Milan News 24.