Moviola Napoli S.S.C. #Juve: gli episodi dubbi del match

23:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Moviola S.S.C. Napoli Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/24

La Juve è ospite del S.S.C. Napoli nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Mariani a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Quarto ufficiale sarà Colombo. VAR Irrati e AVAR Sozza. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. NAPOLI JUVE LIVE

1′ Fischio d’inizio – È cominciata S.S.C. Napoli-Juve.

14′ Carlitos Alcaraz graziato da Mariani – L’argentino abbatte Kvaratskhelia e riceve solo un0ammonizione verbale dall’arbitro.

18′ Ammonito Giovannino Vlahovic – Giallo pesante per il serbo che stende Kvaratskhelia, era diffidato e salterà il prossimo match con l’Atalanta. E’ il serbo il primo ammonito del match.

26′ Ammonito Bremer – Errore del difensore che colpisce male di testa favorendo Osimhen, poi rincorre l’attaccante e lo stende prendendosi il giallo.

28′ Ammonito Cambiaso – L’esterno è costretto a commettere fallo da cartellino giallo nel tentativo di fermare Kvaratskhelia.

42′ Gol Kvaratskhelia – Girata al volo di destro del georgiano, deviata da Cambiaso, e S.S.C. Napoli in vantaggio. Rete regolare.

45′ Concesso 1 minuto di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 46′.

INTERVALLO

46′ Ricomincia S.S.C. Napoli Juve

47′ Ammonito Traorè – Primo cartellino giallo nelle file del S.S.C. Napoli causato da un fallo su Locatelli.

81′ Gol Chiesa – L’attaccante pareggia con un gran diagonale destro su assist di Carlitos Alcaraz. Rete regolare.

85′ Rigore per il S.S.C. Napoli – Osimhen va giù in area dopo un tocco di Nonge, l’arbitro con l’aiuto del Var assegna il penalty.

88′ Gol Raspadori – Szczesny para il rigore di Osimhen, l’attaccante italiano ribatte in rete.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero – La partita terminerà al 95′.

90’+5′ Espulso Calzona – Rosso all’allenatore del S.S.C. Napoli.

FINE PARTITA

