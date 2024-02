Moviola Monza AC Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Monza Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Monza, nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Colombo, con la coppia di assistenti Valeriani e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Fourneau, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Guida. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MONZA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Monza Milan.

33′ Ammonito Djuric – Perde palla nel controllo l’attaccante e abbatte Bennacer con un netto intervento in ritardo in scivolata. Cartellino giallo.

37′ Theo Hernandez trattenuto in area – Il francese era stato trattenuto da Carboni nell’azione che ha portato al tuffo di Di Gregorio: l’arbitro Colombo ha valutato regolare l’intervento e non punibile con calcio di rigore.

43′ Rigore per il Monza – Thiaw stende in maniera ingenua Mota Carvalho in area di rigore. Per Colombo è calcio di rigore.

45′ Gol Pessina – Rincorsa e battuta, spiazzato Maignan. Monza in vantaggio. Gol regolare.

45’+5′ Gol Mota Carvalho – Il Monza raddoppia! A vuoto Bennacer, si invola verso l’area Colpani saltando secco anche Thiaw. Tocco per Mota Carvalho, che sposta palla su Florenzi e a giro batte Maignan. Gol regolare.

45’+7′ Ammonito Pessina – Blocco irregolare su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista.

