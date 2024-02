Moviola Fc Internazionale Signora Juve: gli episodi dubbi del match

Moviola Inter Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24

La Juve è ospite dell’Inter nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Maresca a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Quarto ufficiale sarà Doveri. VAR Irrati e AVAR Di Paolo. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. INTER JUVE LIVE

1′ Fischio d’inizio. Cominciata la sfida.

7′ Vlahovic graziato da Maresca – Il serbo stende il difensore nerazzurro con un intervento in ritardo, l’arbitro non estrae il giallo tra le proteste dei padroni di casa.

18′ Ammonito Vlahovic – L’attaccante della Juve si prende il primo cartellino giallo del match dopo un fallo su Acerbi e una protesta eccessiva.

29′ Lautaro cade in area, ma non è rigore – Il Toro controlla col braccio un cross arrivato dalla sinistra e poi si lascia andare. L’arbitro fischia giustamente fallo in favore della Juve

32′ Ammonito Danilo – Cartellino giallo al capitano della Juve che in scivolata, dopo aver toccato la palla, stende Thuram. Sanzione che lascia diverse perplessità con il brasiliano che protesta.

37′ Autogol Gatti – Il difensore per cercare di contenere Thuram manda il pallone nella sua porta. Dopo qualche secondo di check del VAR l’arbitro conferma la rete.

45′ Concesso 1 minuto di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 46′.

INTERVALLO

46′ Al via il secondo tempo

50′ Ammonito Mkhitaryan – L’armeno è il primo giocatore dell’Inter a prendere un cartellino giallo. E’ stato sanzionato per un fallo in scivolata ai danni di Rabiot.

