Moviola Empoli AC Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Empoli Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Empoli, nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro La Penna, con la coppia con Del Giovane e Ceccon scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Giua, con Irrati e Miele al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. EMPOLI MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Empoli Milan.

12′ Gol Loftus-Cheek – Sgasa Leao a sinistra: punta in velocità e salta secco Ebuehi. Poi cross a rimorchio per Loftus-Cheek che apre il compasso e battezza d’interno l’angolino basso. Gol regolare.

28′ Check del VAR – La Penna va al VAR per un controllo di un presunto fallo di mano di Maleh sulla rovesciata di Loftus-Cheek.

29′ Rigore per il Milan – La Penna assegna il penalty ai rossoneri, punito il tocco di mano (molto alta) di Maleh in area di rigore.

31′ Gol Giroud – Dal dischetto va Giroud, che calcia di potenza: traversa gol per il francese e raddoppio del Milan alla mezz’ora. Gol regolare.

41′ Ammonito Calabria – Strappo di Cambiaghi, che rientra da sinistra verso il centro. Calabria lo abbatte da dietro in scivolata, primo ammonito del match.

45’+1′ Check del VAR per un altro rigore per il Milan – Maleh salta ancora con il braccio alto, silent check del VAR ma niente penalty per i rossoneri.

45’+3′ Leao giù in area – Finisce a terra il portoghese nel contatto con Gyasi. Per La Penna è tutto regolare, Rafa si è lasciato cadere troppo facilmente per l’arbitro.

54′ Ammonito Jimenez – Intervento in ritardo ai danni di Baldanzi. Giallo anche per lo spagnolo.

68′ Tiro Grassi, l’Empoli chiede il rigore – Punizione di Ranocchia: è uno scarico al limite per Grassi che calcia di prima ma trova l’opposizione di Loftus-Cheek. Chiesto un rigore per un presunto tocco di braccio dell’inglese. La Penna fa proseguire, era attaccatissimo al corpo.

81′ Ammonito Marin – Intervento in ritardo in scivolata su Theo Hernandez. Ammonito.

