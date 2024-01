Moviola AC Milan Roma: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Roma: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Guida, con la coppia Bercigli e Cecconi scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Sacchi, con Mazzoleni e La Penna al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN ROMA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Roma.

4′ Animi subito accesi, Celik e Cristante protagonisti – Si accendono subito gli animi della partita. Celik spinge Maignan durante il suo rinvio con le mani, mentre Cristante ferma in modo irregolare l’avanzata di Theo Hernandez. Nessun provvedimento disciplinare di Guida.

11′ Gol Adli – Il Milan la sblocca con la rete di Adli. Azione manovrata perfettamente, con tocchi corti, rapidi. Poi Yacine raccoglie, finta il tiro col destro e col mancino pesca l’angolino. Gol regolare.

38′ Loftus-Cheek a terra in area – Pulisic spacca in due il campo centralmente, va da Loftus-Cheek che dribbla Kristensen e poi finisce a terra nel contatto. Troppo lieve per Guida, niente rigore.

43′ Ammonito Mancini – Pestone ai danni di Giroud, primo giallo del match.

56′ Gol Giroud – Adli con una palla morbida sul secondo palo, sponda di testa di Kjaer per Giroud che sotto porta non sbaglia.

57′ Gol convalidato dal VAR – Check del VAR per un presunto fallo di Pulisic su Cristante (ammonito per proteste). Tutto confermato, il gol è regolare.

67′ Rigore per la Roma – Lukaku fa la sponda per Pellegrini, che anticipa Calabria che lo stende. Rigore per i giallorossi, nessun dubbio.

68′ Gol Paredes – Spiazzato Maignan, la Roma la riapre. Gol regolare.

71′ Ammonito Kjaer – Belotti va via al danese, abbattuto: fallo, calcio di punizione dal limite e ammonizione.

81′ Ammonito Huijsen – Giallo per l’olandese per una trattenuta vistosa su Loftus-Cheek.

84′ Gol Theo Hernandez – Giocata super del Milan a chiudere la partita. Theo va in profondità da Giroud, che gliela restituisce col tacco: sinistro potentissimo che spacca traversa e rete. Gol regolare.

The post Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match appeared first on Milan News 24.