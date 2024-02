Moviola AC Milan Rennes: Dabanovic impeccabile. E il primo gol di Loftus-Cheek…

Moviola Milan-Rennes: impeccabile la direzione di gara del montenegrino Dabanovic: corrette tutte le decisioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove la direzione di gara dell’arbitro Dabanovic nella sfida vinta ieri sera 3-0 dal Milan contro il Rennes nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League:

PAROLE – «Partita estremamente facile per il montenegrino Nikola Dabanovic, 42 anni da Podgorica, il risultato non è mai stato in discussione, prova ne siamo gli appena 17 falli fischiati (ed un solo giallo comminato). Giusto non concedere il rigore nel primo tempo per il lieve contatto Gabbia-Kalimuendo in area mentre è regolarissimo il primo gol di Loftus-Cheek: l’inglese è tenuto in gioco da almeno tre difensori».

