Moviola AC Milan Atalanta Coppa Italia: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Atalanta Coppa Italia: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per i quarti di finale 2023/24

Il Milan affronta l’Atalanta, nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2023/24. Dirige l’incontro La Penna, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Monte. Quarto ufficiale Ferrieri Caputi, con Valeri al VAR e Di Martino AVAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN ATALANTA COPPA ITALIA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Atalanta.

36′ De Roon giù in area, che occasione per l’Atalanta! Cross dalla destra, De Ketelaere non tira in porta ma fa la sponda per De Roon. Spinge Reijnders alle spalle, poi si scontrano De Roon e Gabbia. Pallone che scivola sul fondo, la Dea chiede il rigore.

38′ Espulso Gasperini – L’allenatore dell’Atalanta protesta veemente per il mancato rigore concesso. Prima viene ammonito, poi per proteste reiterate viene espulso.

45′ Gol Leao – Reijnders allarga per Leao, che premia la sovrapposizione di Theo Hernandez. Il francese gliela ridà a rimorchio e Rafa di prima intenzione col piattone pesca l’angolino. Gol regolare.

45’+2′ Gol Koopmeiners – Dura 2 minuti il vantaggio rossonero perché l’Atalanta ha già pareggiato. De Ketelaere va a destra da Holm, cross basso per Koopmeiners che calcia di prima col destro e battezza l’angolo basso alla destra di Maignan. Gol regolare.

57′ Rigore Atalanta – Miranchuk sposta palla su Jimenez, che tocca la palla ma anche il ginocchio dell’avversario. Rigore per l’Atalanta, ammonito Theo Hernandez per proteste.

58′ Doppietta Koopmeiners – Spiazzato Maignan, l’Atalanta ribalta la partita. Gol regolare.

80′ Ammonito Leao – Si lamenta il portoghese per un fallo di mano di Scalvini. L’arbitro Di Bello lo ammonisce.

89′ Ammonito Ederson – Fallo tattico a fermare Pulisic, giallo per lui.

90’+5′ Check del VAR per un rigore per il Milan – Nel mirino un presunto tocco di mano di Holm, tutto regolare però.

