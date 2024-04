Mourinho torna in panchina? Speciale suggestione per il tecnico

9 Apr 2024, 15:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Portogallo: il tecnico finisce nel mirino del Benfica Secondo quanto riferiscono in Portogallo, in caso di addio dell’attuale tecnico Schmidt al Benfica si fa strada una suggestione che porta al nome dell’ex allenatore dell’Internazionale José Mourinho esonerato dalla Roma in questa stagione. Il tecnico potrebbe accasarsi nuovamente in Portogallo dopo gli […]

