Mourinho resta in Italia? Ecco dove può andare

L’ex tecnico della Roma Mourinho è pronto per un’altra sfida in Italia. Ecco la squadra che l’ha cercato in Serie A

Il Napoli è molto interessato a José Mourinho, dopo l’esonero con i giallorossi nelle scorse settimane. l partenopei stanno esaminando il profilo del portoghese che considerano perfetto come nuova vguida tecnica.

Secondo quanto riportato dal The Times, lo Special One, vorrebbe torna subito in panchina, e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Nella prossima settimana, infatti, è previsto un incontro tra Mourinho e Aurelio De Laurentiis, per discutere la fattibilità dell’operazione.

