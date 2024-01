Mourinho, quale futuro per lui? 3 le piste possibili

Quale futuro attende ora Josè Mourinho, dopo l’esonero dalla panchina della Roma? le piste più concrete sono tre: ecco quali

La Gazzetta dello Sport prova a delineare quali saranno i prossimi passi di Josè Mourinho, dopo l’esonero dalla panchina della Roma. Quale futuro attende l’ex Inter?

FUTURO MOURINHO– Inevitabile un po’ di riposo, ma Mourinho non è il tipo da rimanere senza calcio. La sua reputazione ovunque è la stessa: un allenatore di nome, di spessore, un vincente che trova sempre il modo di far parlare di sé al di là dei risultati, che continuano ad arrivare anche se non come quando era il tecnico più desiderato del mondo.

Uno come Mourinho sembra fatto per la Premier. La sua ultima esperienza è stata al Tottenham e si è chiusa con un esonero all’inizio della settimana che portava alla Carabao Cup. Potrebbe pensarci il Newcastle al posto di Howe. In Spagna. Florentino Perez ha ancora una venerazione per lui ma al Real ha appena rinnovato Ancelotti. In Francia si vocifera da tempo di lui al Psg, che però ha sempre preferito altre strade. Difficile pensare a uno come lui in situazioni tipo Marsiglia o in un team di Premier che abbia l’8° posto come scenario migliore.

Più facili che le tentazioni di Mou siano altre. Come il Brasile, che perso Ancelotti ha affidato la panchina a Dorival Junior ma che a Mourinho ci aveva fatto un pensierino e potrebbe farlo di nuovo. O la Saudi League, che da tempo lo corteggia. L’Al Hilal in estate gli aveva fatto un’offerta faraonica, rispedita al mittente. La prossima estate, con tante squadre che cercheranno miglioramenti anche in panchina, Mou potrebbe essere con Mo Salah l’oggetto del desiderio numero uno della Saudi League

