Mourinho pensionato da Cassano, le parole, ecco l’approfondimento: «Bollito del tutto, non può più allenare» #NEWS #Intervista

8 Apr 2024, 11:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Mourinho pensionato da Cassano: «Bollito del tutto, non può più allenare». L’ex attaccante spara a #ZERO sul tecnico portoghese Antonio Cassano spara a #ZERO a La Domenica Sportiva su José Mourinho, ex allenatore dell’Internazionale qualche mese fa esonerato dalla Roma. Le sue parole: «Come allenatore Mourinho è ormai bollito del tutto, non può più allenare. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Mourinho pensionato da Cassano: «Bollito del tutto, non può più allenare» proviene da Internazionale News 24.