Mourinho: «Pallone d’Oro 2010? Non è stato rubato a Snejder, perché…» #Intervista

Pubblicità

José Mourinho è ritornato a commentare la vittoria del Pallone d’Oro da parte di Leo Messi nel lontano 2010

José Mourinho, ex tecnico dell’Inter, ha commentato la vittoria del Pallone d’Oro di Messi nel lontano 2010, anno in cui era candidato anche Snejder. Le parole nell’intervista ai microfoni del podcast della leggenda del Manchester United Rio Ferdinand.

Pubblicità

PALLONE D’ORO 2010 – «Non voglio dire che sia stato rubato, l’ha vinto Messi e quindi non è stato rubato. Ma Wesley ha vinto il Triplete, ha vinto la Champions League, ha raggiunto la finale del Mondiale nella stessa stagione. Per questo doveva essere almeno nella top tre, ma quando nell’ultima generazione sono arrivati Cristiano Ronaldo e Messi… Se lo vincono loro non è mai rubato».

Pubblicità

L’articolo Mourinho: «Pallone d’Oro 2010? Non è stato rubato a Snejder, perché…» proviene da Inter News 24.