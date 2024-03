20 Mar 2024, 22:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ipotesi Bayern Monaco per il futuro di Mourinho: il ds dei bavaresi Eberl si è espresso così sul tecnico portoghese

Il direttore sportivo dei bavaresi Max Eberl ha parlato così di un possibile approdo dell’ex Internazionale José Mourinho al Bayern Monaco

Pubblicità

FUTURO – «Se è una possibilità? Naturalmente, stiamo valutando anche gli allenatori attualmente liberi come lui. Non so come sia il suo tedesco»

L’articolo Mourinho al Bayern Monaco? La rivelazione del ds dei bavaresi proviene da Internazionale News 24.