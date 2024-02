Motta Signora Juve, il primo nome per il dopo Mister Max Allegri. Poi c’è sempre quell’alternativa

Motta Juve, il primo nome in caso di addio di Allegri è sempre quello dell’italobrasiliano. Poi rimane sempre un’alternativa

Come segnalato da Sportmediaset, in casa Juve è tempo di valutazioni sul futuro di Allegri che, in caso di addio, potrebbe essere sostituito da Thiago Motta, nome che Giuntoli avrebbe voluto portare in passato anche a Napoli.

Il suo è il profilo in cima alla lista, ma resisterebbe anche la candidatura di Antonio Conte, uno che a livello di club ha però molte corteggiatrici, anche nel nostro campionato.

