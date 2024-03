Mosquera #Milan AC, sarà il centrale del prossimo #futuro? L’identikit dell’ultimo nome seguito da AD Furlani: e sulla concorrenza… #NEWS

23:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Mosquera Diavolo Rossonero, sarà il difensore del prossimo #futuro? L’identikit dell’ultimo nome seguito da Furlani: e sulla concorrenza… Le #news sul #mercato rossonero

Il difensore del Valencia classe 2004 Cristhian Mosquera è l’ultimo nome seguito dal #mercato Diavolo Rossonero. Come riportato da Cope, il centrale era già stato annotato dai rossoneri nella scorsa sessione estiva quando si erano avviati i discorsi per portare Musah a Diavolo Rossoneroo.

Il Valencia aveva fatto muro e la scorsa settimana è arrivato il prolungamento contrattuale di Mosquera fino al 2026. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, impressionato dal rendimento attuale del difensore che ha collezionato 25 presenze in LaLiga e 2 in Coppa del Re.

