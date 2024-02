Morto Hamrin, il calcio piange l’ex attaccante svedese. Giocò un anno nella Signora Juve

Morto Hamrin, il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante svedese, che militò un anno anche alla Juve

Triste notizia per il mondo del calcio, che piange la morte di Kurt Hamrin, scomparso nella mattinata di oggi all’età di 89 anni.

Leggenda della Fiorentina, l’ex attaccante svedese fu portato però in Italia dalla Juve, prima che vestisse anche le maglie di Padova, Milan e Napoli. La redazione di Juventusnews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia.

