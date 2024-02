Morto Brehme, lutto nel mondo del calcio: aveva 63 anni

Morto Brehme, lutto nel mondo del calcio: l’ex terzino tedesco, protagonista nei mondiali di Italia 90, aveva 63 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto Andy Brehme. L’ex terzino tedesco tra le altre di Bayern Monaco e Inter (con cui vinse un campionato e protagonista nei derby contro il Milan) è venuto a mancare a 63 anni nella notte tra lunedì e martedì a Monaco per un arresto cardiaco.

Fu protagonista del Mondiale di Italia 90, in cui realizzò il rigore nella finale tra Germania e Argentina che regalò la coppa del Mondo ai tedeschi, la prima nella loro storia unita.

