Morto Ambrogio Pelegalli, l’ex #Milan AC si è spento a 84 anni: vinse la Coppa dei Campioni nel 1963

21:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Morto Ambrogio Pelegalli, l’ex Diavolo Rossonero si è spento a 84 anni: ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1963 con i rossoneri Si è spento all’età di 84 anni l’ex calciatore del Diavolo Rossonero Ambrogio Pelegalli. Ha firmato il suo primo contratto in rossonero assieme a Trapattoni all’età di 14 anni per poi totalizzare ben 235 […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Morto Ambrogio Pelegalli, l’ex Diavolo Rossonero si è spento a 84 anni: vinse la Coppa dei Campioni nel 1963 appeared first on Diavolo Rossonero News 24.