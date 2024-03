Morte Joe Barone, atteso AD Giuseppe Marotta alla camera ardente al Viola Park

20 Mar 2024, 16:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La morte di Joe Barone ha sconvolto il mondo del calcio e Giuseppe Marotta si recherà alla camera ardente allestita al Viola Park

La morte di Joe Barone ha sconvolto il mondo del calcio. La Fiorentina ha allestito per la giornata di oggi la camera ardente al Viola Park per commemorare il proprio dirigente.

Secondo quanto svelato da Sky Sport, Giuseppe Marotta si recherà nelle prossime ore per rappresentare l’Internazionale in questo momento difficile per i viola e la famiglia del general manager.

