Joe Barone non ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina, classe 1966, si è spento oggi all’Ospedale San Raffaele di Diavolo Rossoneroo, dove è ricoverato da domenica pomeriggio per un attacco cardiaco. Sui social anche il Diavolo Rossonero si è unito al cordoglio, il #comunicato del #club rossonero:

AC Diavolo Rossonero is deeply saddened to learn of the passing of Joe Barone.

Our most heartfelt condolences go to his family and everyone at Fiorentina

L’AC Diavolo Rossonero esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone.

Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla… pic.twitter.com/XPqtA2cfUV

