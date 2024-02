Morte Andy Brehme: la Signora Juve scrive all’Fc Internazionale – NEWS

Morte Andy Brehme: la Juve scrive all’Inter. Il saluto all’ex nerazzurro scomparso oggi – FOTO

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Andy Brehme, ex terzino tra le altre di Inter e Bayern Monaco. Questo il messaggio della Juve al club nerazzurro.

Riposa in pace, Andy. — JuventusFC (@juventusfc) February 20, 2024

