Moratti rammaricato: «Pirlo al Milan uno dei miei maggiori rimpianti, su Roberto Carlos…»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ripercorre la propria carriera soffermandosi sugli errori ed i rimpianti: le sue parole

Intervistato da Radio TV Serie A, Massimo Moratti parla dei suoi rimpianti all’Inter e di cosa, col senno di poi, non rifarebbe.

IL RIMPIANTO MAGGIORE – «Tantissimi. Mi meraviglio che la gente non si arrabbi pensando a me: sono tanti gli errori. Il rimpianto a volte è legato non all’errore ma all’impossibilità: tiriamo fuori la storia di Cantona, sarebbe stato un cambio di marcia spettacolare. Poi sono tanti, Pirlo al Milan o allenatori che potevo trattare meglio o peggio. Però nell’insieme quello che si fa si fa per il bene della società perché il pubblico possa avere un bene suo da valorizzare».

COSA NON RIFAREI? – «Mi è spiaciuto aver mandato via Simoni dalla sera alla mattina. Poi Roberto Carlos, ma era una vendita obbligata. Poi Pirlo perché non ha trovato un allenatore che lo sostenesse, dovevo difenderlo di più».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

