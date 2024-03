Moratti, giornata speciale ad Centro Sportivo “Suning” Appiano: il dietro le quinte pazzesco su El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez

2 Mar 2024, 14:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Moratti in visita ad Appiano Gentile dopo dieci anni: il racconto della giornata vissuta dall’ex patron nerazzurro alla Pinetina (Centro Sportivo Suning)

L’ex patron dell’Internazionale Massimo Moratti ha vissuto una giornata emozionante ieri ad Appiano Gentile.

IL RIASSUNTO – «Due ore per riscoprire l’effetto che fa. Massimo Moratti non dimenticherà facilmente questo 1 marzo, giorno in cui è tornato a passeggiare nel giardino dei sogni, la Pinetina (Centro Sportivo Suning). Una carezza ai ricordi, cuore che batteva forte, oltre 10 anni dopo l’ultima volta, perché da quando ha ceduto la sua creatura a Thohir – era l’ottobre 2013 – l’ex presidente nerazzurro non era più rientrato nel centro sportivo. Che poi, ma quale ex. Moratti è stato salutato da tutti i giocatori, anche se non ce n’è più neppure uno che è lì perché da lui scelto. Eppure è sembrato tutto normale, tutto naturale. Come l’abbraccio con il capitano nerazzurro, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . Perché tutti sanno bene chi è stato e che cosa ha rappresentato Moratti per l’Internazionale».

