Moratti alla Pinetina dopo 10 anni: le ULTIMISSIME toccanti

1 Mar 2024

Massimo Moratti ha fatto visita ad Appiano Gentile dopo 10 anni di assenza: ecco cos’ha detto l’ex presidente dell’Internazionale

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, dopo 10 anni di assenza dalla Pinetina, vi ha fatto ritorno, rilasciando alcune dichiarazioni sulla squadra.

MORATTI – «Ringrazio per l’invito, è una cosa molto simpatica, è un’emozione. L’Internazionale più bella di sempre? Può darsi, è veramente divertente. Ad essere sincero non mi aspettavo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, così bravo.

E’ proprio bravo, è veramente bravo, è sinceramente bravissimo, l’Internazionale gioca proprio bene. Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, perfetto anche per la mia Internazionale ma avrebbe dovuto dare una spallata a Milito. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non me lo aspettavo così, ma è davvero bravo e cresce sempre di più. L’Internazionale più bella di sempre? Difficile fare paragoni, può darsi, gioca bene ed è molto divertente.

Il mio amore per l’Internazionale non finisce mai? Ma questa è l’Internazionale, è qualcosa di fondamentale. E’ una passione lunghissima, fortissima. Per tutta la mia famiglia, non solo per me»

