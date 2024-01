Morata svela: «Vicino all’Fc Internazionale in estate, con loro in Champions sarà come una finale» #Intervista

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, ha ammesso di essere stato vicino all’Inter in estate: le parole dello spagnolo

Intervistato da AS, Alvaro Morata svela di essere stato vicino all’Inter in estate. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha detto la sua anche in vista del doppio confronto che ci sarà contro i nerazzurri in Champions League.

INTER, PROSSIMA AVVERSARIA IN CHAMPIONS – «Sì, è una grande squadra. Sarà difficile, ma sono sicuro che non volessero giocare contro l’Atlético. Beh, certo che no, lo so. E’ una sfida che potrebbe benissimo essere una semifinale o addirittura una finale di Champions League. E’ quello che dobbiamo fare, affrontarlo per quello che è, due partite che se vinciamo guadagneremo più potere nella competizione. Sono i finalisti della scorsa edizione».

QUANTO SONO STATO VICINO A FIRMARE PER L’INTER IN ESTATE? – «Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e anche con il direttore sportivo. Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che erano vicini. Fortunatamente avevo diverse opzioni, ma quando ho parlato con l’allenatore e con Gustavo, la decisione migliore è stata quella di restare all’Atlético».

LA CONVERSAZIONE CON SIMEONE – «È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L’ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso dentro. L’ho sempre detto. In altre occasioni in cui non mi sentivo così, la cosa più bella per me e anche per la società è stata la mia partenza per cercare altro. Ma quest’estate è stato fatto tutto perché potessi restare».

COSA AVEVO BISOGNO DI SENTIRE DA PARTE SUA? – «Non è che mi mancasse qualcosa, erano sensazioni e cose che mi chiedeva in una normale conversazione. Speriamo che un giorno potremo vincere un titolo insieme e ricreare quella conversazione».

