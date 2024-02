Morata, sorpresa in vista: convocato per Fc Internazionale Atletico Madrid?

Pubblicità

L’attaccante spagnolo Morata potrebbe essere convocato per la gara tra Inter e Atletico Madrid

Stando alle ultime di Sky Sport, ci sono delle novità provenienti dalla Spagna. I colchoneros, infatti, starebbero pensando di convocare Alvaro Morata per l‘Inter, nonostante non sia al meglio e in forte dubbio per un infortunio rimediato nelle scorse settimane.

Aumentano però le chance di vederlo contro i nerazzurri.

