Morata, rimpianto Vecchia Signora Juventina? Ancora scatenato: tripletta al Girona e 12 gol in Liga

Morata, rimpianto per la Juve? Lo spagnolo scatenato ancora una volta: tripletta al Girona e 12 gol in campionato

E’ un Alvaro Morata tirato a lucido quello che si sta vedendo in questa stagione e anche con il Girona, nonostante il ko dei suoi, l’ex Juve lo ha dimostrato mettendo a segno una tripletta.

Sono 12 i gol solo in Liga, uno in più di quelli messi a segno insieme da Vlahovic e Chiesa. E in totale, in questa stagione, siamo già a ben 17 marcature per lo spagnolo.

