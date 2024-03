Morata #Juve, ritorno possibile se resta Mister Max Allegri. I dettagli

18:18, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Morata Juve, possibile ritorno in bianconero con la permanenza di Massimiliano Mister Max Allegri in panchina. Le ULTIME

L’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, ora in forza all’Atletico Madrid, potrebbe tornare in bianconero per la terza volta in carriera.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il giocatore sarebbe tra i preferiti di Massimiliano Mister Max Allegri come rinforzo per la fase offensiva per la prossima stagione, qualora dovesse essere confermato in panchina. L’Atletico valuterebbe la cessione di Morata in una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

