Morata, indisponibilità per l’ex Signora Juve: esce in lacrime – NEWS

Brutte notizie in casa Atletico Madrid: nel corso della sfida contro il Siviglia si è infortunato l’ex Juve Alvaro Morata – VIDEO

Arrivano brutte notizie in casa Atletico Madrid, infatti, al termine del primo tempo della partita contro il Siviglia l’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata è stato costretto a lasciare il campo. Lo spagnolo è uscito a causa di un infortunio dopo uno scontro di gioco con Soumarè. Colpo al ginocchio per l’ex bianconero che si è accasciato a terra.

Lo staff medico è intervenuto e lo spagnolo, in lacrime, è stato costretto a uscire dal campo. Una cattiva notizia anche in chiave Champions per l’Atletico in vista la sfida contro l’Inter in programma il 20 febbraio.

No me vengan con cargas legales y su p*ta madre, sin balón y por detrás le hacen un placaje a Morata y no es penalti. Surrealista. De los pisotones del Sevilla no quiero ni hablar, tremendo circo han montado estos señores de La Liga. pic.twitter.com/tq51PDtG70 — Atletico Design ® (@AtleticoDesign_) February 11, 2024

