Morata “delude” i #fans della #Juve: l’attaccante non incide in Atletico Fc Internazionale

23:46, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Morata “delude” i #fans della Juve: l’attaccante non incide in Atletico Inter ed esce dal campo dopo 79 minuti

Morata non è riuscito a lasciare il segno in Atletico Madrid Inter, uscendo dal campo dopo 79 minuti deludenti. Niente da fare per lo spagnolo che in qualche modo ha “deluso” i tanti #fans della Juve che speravano in suo gol contro i nerazzurri.

Morata è entrato nell’azione del pareggio di Griezmann e con la sua posizione ha rischiato di far annullare la rete. Per il resto, è stato ben controllato dai difensori dell’Inter.

