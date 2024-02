Morata ci crede: la carica dell’ex Signora Juve per il ritorno con l’Fc Internazionale

Morata ci crede: la carica dell’ex Juve per il ritorno con l’Inter. L’Atletico Madrid dovrà rimontare l’1-0 di San Siro

Su Instagram, l’ex Juve Alvaro Morata suona la carica in vista del ritorno Atletico Madrid-Inter.

MORATA – «C’è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti. Grazie per il vostro sostegno e il vostro sforzo in tutti i viaggi».

