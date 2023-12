Monza Vecchia Signora Juventina Primavera DIRETTA 3-2: Vacca accorcia le distanze, gol strepitoso

La Juve Primavera è ospite del Monza nella 15esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato per non perdere il treno playoff. Bianconeri ospiti del Monza.

Monza Juve Primavera 3-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – Comincia Monza Juve Primavera

7′ GOL MONZA – Botta pazzesca di esterno destro di Dell’Acqua che si stampa sulla traversa, la palla arriva ad Antunovic per il più facile dei tap in

12′ Fuscaldo provvidenziale – Ferraris serve in profondità Marras, il portiere della Juve esce coi tempi giusti e lo anticipa, prendendo anche fallo

15′ Primo affondo della Juve – Pagnucco si invola sulla sinistra e mette dentro per Turco che tira di prima intenzione trovando la risposta di Mazza, ma il gioco era fermo

16′ Esce Fuscaldo – Il portiere sente dolore dopo il contatto con Marras e non riesce a proseguire. Primo cambio forzato per Montero che inserisce Zelezny

19′ RADDOPPIO DEL MONZA – Grande azione dei brianzoli, Marras serve un pallone delizioso in mezzo per Ferraris che anticipa Savio e con un tocco sotto segna lo 0-2

21′ Ammonito Colombo – Primo cartellino giallo del match

25′ Occasione per Florea – Il bianconero ci prova da buona posizione, ma non inquadra la porta. Timida reazione della Juve

31′ Marras vicino al tris – Tiro dell’esterno del Monza, Zelezny è attento e salva la sua porta con una bella parata

37′ Antunovic ad un passo dalla doppietta – Azione insistita del Monza in area bianconera conclusa da un tiro dell’autore del primo gol che finisce di poco lontana dal palo

40′ Miracolo di Zelezny – Parata super su una conclusione a giro, il portiere salva ancora la Juve

43′ Ammoniti Lupinetti e Ngana – L’arbitro punisce entrambi i giocatori

45′ Due minuti di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 47′

45+1′ TRIS MONZA – Capolavoro di Ferraris che firma la sua personale doppietta con un tiro a giro alla Del Piero

INTERVALLO

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO – Riparte Monza Juve Primavera e dopo 25 secondi Ferraris va al tiro dalla distanza

48′ RIGORE PER LA JUVE – Turco in area viene steso da Capolupo, l’arbitro indica il penaltì

49′ PAGNUCCO LA RIAPRE – Piattone di sinistro e Mazza spiazzato, la Juve si porta sul 3-1

51′ Ammonito Scienza – Brutto fallo del bianconero che rischia anche una sanzione più pesante

54′ Doppio cambio nella Juve – Vacca per Scienza a Owusu per Ngana. Vacca, ex di turno, rientra dopo 3 giornate di squalifica

56′ Turco pericoloso – Vacca crea subito scompiglio in area del Monza e riesce a servire il compagno di squadra che tira di punta, ma non sorprende Mazza

64′ Lupinetti spreca tutto – Buona iniziativa di Antunovic sulla destra, palla in area per il compagno di squadra che di prima colpisce malissimo

66′ Dentro Grosso per Ripani – Quarta sostituzione nella squadra di Montero

67′ Ammonito Turco – Il bianconero sgambetta contro una vversario

75′ Episodio da moviola in area del Monza – Savio si inserisce bene e viene steso, ma per l’arbitro non c’è rigore

78′ Ammonito Savio – Cartellino giallo verso il giocatore della Juve

82′ VACCA ACCORCIA LE DISTANZE – Invenzione di Pagnucco, l’attaccante segna un gol strepitoso col pallonetto, dopo aver controllato benissimo la palla. Partita riaperta

Monza Juve Primavera 3-2: risultato e tabellino

Reti: 7′ Antunovic, 19′ e 45’+1′ Ferraris, 49′ rig. Pagnucco, 82′ Vacca

Monza Under 19: Mazza, Bagnaschi, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli, Ferraris (87′ Nene) (C), Antunovic (68′ Fernandes), Brugarello, Capolupo. A disposizione: Ciardi, Bifulco, Cattaneo, Arpino, Zini, Zoppo, Graziano, De Crescenzo, Cagia. Allenatore: Lupi.

Juventus Under 19: Fuscaldo (16′ Zelezny); Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana (54′ Owusu), Ripani (66′ Grosso), Pagnucco (C); Scienza (54′ Vacca), Florea; Crapisto. A disposizione: Firman, Boufandar, Domanico, Giorgi, Bassino, Scarpetta, Leone. Allenatore: Montero.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

Ammoniti: 20′ Colombo, 43′ Lupinetti, 43′ Ngana, 51′ Scienza, 67′ Turco, 78′ Savio

