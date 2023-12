Monza Vecchia Signora Juventina Primavera DIRETTA 0-1: occasione per Turco, ma il gioco era fermo

La Juve Primavera è ospite del Monza nella 15esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato per non perdere il treno playoff. Bianconeri ospiti del Monza.

Monza Juve Primavera 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – Comincia Monza Juve Primavera

7′ GOL MONZA – Botta pazzesca di esterno destro di Dell’Acqua che si stampa sulla traversa, la palla arriva ad Antunovic per il più facile dei tap in

12′ Fuscaldo provvidenziale – Ferraris serve in profondità Marras, il portiere della Juve esce coi tempi giusti e lo anticipa, prendendo anche fallo

15′ Primo affondo della Juve – Pagnucco si invola sulla sinistra e mette dentro per Turco che tira di prima intenzione trovando la risposta di Mazza, ma il gioco era fermo

Migliore in campo Juve:

Al termine del match

Monza Juve Primavera 0-1: risultato e tabellino

Reti: 7′ Antunovic

Monza Under 19: Mazza, Bagnaschi, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras, Ravelli, Ferraris (C), Antunovic, Brugarello, Capolupo. A disposizione: Ciardi, Bifulco, Cattaneo, Arpino, Fernandes, Zini, Zoppo, Nene, Graziano, De Crescenzo, Cagia. Allenatore: Lupi.

Juventus Under 19: Fuscaldo; Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco (C); Scienza, Florea; Crapisto. A disposizione: Zelezny, Firman, Boufandar, Domanico, Vacca, Giorgi, Grosso, Bassino, Scarpetta, Owusu, Leone. Allenatore: Montero.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

